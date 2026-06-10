Тайвань впервые провёл боевые стрельбы из HIMARS на западном побережье

Тайвань впервые провёл боевые стрельбы из американских реактивных систем HIMARS на западном побережье острова. Учения прошли в районе устья реки Дацзяси в Тайчжуне: военные отрабатывали переброску огневой поддержки между районами и удар по важным целям условного противника на севере, пишет тайваньское Центральное новостное агентство (CNA).

В тренировке участвовала 58-я артиллерийская группа армии Тайваня. На северном и южном берегах реки развернули по три пусковые установки HIMARS. Каждая машина несла по шесть учебно-боевых ракет M28 уменьшенной дальности. По плану военные должны были выпустить 36 ракет в три волны, но фактически ушли 32: четыре боеприпаса не сработали, причины сейчас выясняют.

Стрельбы несколько раз сдвигались из-за контроля воздушного пространства: военным пришлось ждать из-за задержки гражданского рейса. Финальный этап провели по схеме одновременного поражения цели, когда установки запускают ракеты с небольшой разницей во времени, чтобы они пришли в один район почти синхронно. Точки падения находились в море примерно в девяти километрах от берега.

Ранее Китай объявил о начале специальной морской операции в акватории к востоку от Тайваня. Поводом стали переговоры Японии и Филиппин о морских границах в регионе, которые в Пекине сочли угрозой своим интересам. Тайваньская администрация в ответ направила к месту операции корабли береговой охраны. Всего задействовали пять кораблей и несколько патрульных катеров. В КНР заявили, что операция стала вынужденной реакцией на односторонние обсуждения Токио и Манилы о «разграничении морских зон» восточнее Тайваня. Пекин считает такие действия грубым нарушением суверенитета и морских прав Китая.