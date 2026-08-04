Сотня детей от одной коровы: В Петербурге учёные выводят телят из пробирки

Петербургские учёные получили уже девять здоровых телят с помощью технологии ЭКО и рассчитывают создать почти две тысячи эмбрионов к концу 2026 года. О проекте рассказали специалисты Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины телеканалу «Санкт-Петербург».

Петербургские учёные выращивают телят методом ЭКО. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Зародыши выращивают в лаборатории семь дней, а затем переносят суррогатным коровам. Сейчас искусственно созданное потомство вынашивают около 50 животных.

Родителями будущих рекордсменов стали американский бык голштинской породы и высокоудойная корова из Ленинградской области, которая даёт почти вдвое больше молока, чем обычная бурёнка.

«Мы можем таким образом клонировать, ну и геномное редактирование», — пояснил доцент Вадим Ачилов.

Технология позволяет получать безрогих, продуктивных и устойчивых к отдельным заболеваниям животных.

Метод даёт возможность создать до сотни потомков от одной коровы, тогда как естественным путём она приносит не более пяти телят за жизнь. Первые малыши полностью здоровы, а молоко от выросших животных может появиться в магазинах через несколько лет.

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