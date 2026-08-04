«Не красься, люблю естественных»: Алиментщик пригласил пристава на свидание и отправился под арест

В Екатеринбурге судебные приставы проявили креативность при поиске должника по алиментам. Мужчина, годами скрывавшийся от ответственности, сам «сдал» свое местоположение, приняв сотрудницу службы за новую знакомую.

Алиментщик и его несостоявшаяся новая знакомая, которая оказалась приставом. Фото © VK / ГУФССП по Свердловской области

На исполнении в Кировском районном отделении судебных приставов находилось дело в отношении местного жителя. Мужчина официально нигде не работал, вел асоциальный образ жизни и накопил огромный долг по алиментам — почти 900 тысяч рублей. Разумеется, на контакт с государственными органами он не шёл.

В рамках розыскного дела судебный пристав по розыску позвонила должнику. Однако мужчина, решив, что это звонит не представитель закона, а женщина по имени Марина, решил проявить галантность. В ходе «романтической» беседы он охотно рассказал о своем местонахождении, пригласил собеседницу в гости и даже дал наставления по внешнему виду, попросив «не краситься», так как ценит естественную красоту.

В назначенное место вместо долгожданной «Марины» прибыли судебные приставы.

Мужчину оперативно доставили в отделение. В отношении него был составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей). Суд оценил старания неплательщика и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста. Вероятно, время в спецприёмнике станет для мужчины поводом переосмыслить свои методы знакомства и отношение к родительскому долгу.

Ранее в Екатеринбурге суд отказал отцу погибшего участника СВО в выплатах, так как мать доказала, что он не участвовал в жизни сына с рождения, прекратил платить алименты в 1995 году и встречался не чаще двух раз в год. Суд указал, что выплаты предназначены для родителей, участвовавших в воспитании.