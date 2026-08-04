В старой масонской часовне Британии завёлся полтергейст

Рабочие и волонтёры, занимающиеся восстановлением масонской часовни Клифтон-Холл в британском Беркенхеде, рассказали о странных явлениях в здании. По их словам, там слышатся необъяснимые звуки, а некоторые предметы будто двигаются сами по себе. Об этом сообщило издание Metro.co.uk.

Необычные события, как утверждают сотрудники часовни, происходят в Клифтон-Холле — старинном здании, построенном в 1845 году и с 1920-х годов используемом как масонский храм. Смотритель часовни Джефф Форшоу рассказал, что однажды вместе с дочерью услышал сильный шум, напоминающий звук набирающейся воды. Источник звука находился где-то наверху здания, однако после его окрика шум внезапно прекратился.

Позже в подвале произошло ещё одно странное событие: дверь пожарного выхода, которую перед этим не удавалось открыть, неожиданно распахнулась сама, а затем захлопнулась за людьми. Дочь смотрителя также заявила, что слышала внутри здания мелодию старой музыкальной шкатулки. Позднее похожий звук якобы зафиксировали и специалисты по изучению паранормальных явлений, приехавшие в часовню для проверки.

Один из волонтёров, ранее не веривший в существование призраков, изменил мнение после случая в подвале. По его словам, кто-то сильно толкнул его в плечо, хотя рядом не было других людей. Странные происшествия заметили и сотрудники столовой при часовне. Повар рассказал, что тяжёлая крышка от кастрюли якобы сама слетела с места, ключи от здания перелетели через комнату, а однажды он увидел в окне силуэт человека, хотя внутри никого не находилось.

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