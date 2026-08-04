В Брянской области водитель погиб при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль

В Погарском районе Брянской области в результате атаки беспилотника на гражданский автомобиль погиб человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своём Telegram-канале.

Инцидент произошёл в селе Лобки Погарского района Брянской области. По словам главы региона, целью атаки стал автомобиль, не связанный с военными объектами. В результате удара беспилотника водитель получил смертельные ранения. Ковальчук выразил соболезнования родственникам погибшего и сообщил, что семье будет оказана необходимая помощь.

Кроме того, врио губернатора рассказал о работе российских подразделений противовоздушной обороны и других силовых структур в регионе. За минувшие сутки над территорией Брянской области были уничтожены 157 беспилотников самолётного типа. В операции участвовали подразделения ПВО Минобороны России, мобильные огневые группы бригады «БАРС-Брянск», подразделения транспортной полиции и спецподразделения Росгвардии.

Ранее стало известно о масштабной работе российских средств противовоздушной обороны в ночь на 4 августа. В период с 20:00 3 августа до 08:00 4 августа дежурные расчёты перехватили и уничтожили 320 беспилотников самолётного типа.