В Подмосковье усилены меры безопасности у склада «М.Видео»

В Подмосковье в районе логистического комплекса «М.Видео» введены усиленные меры безопасности. Обстановка вокруг площадки контролируется, доступ к объекту временно ограничен.

«Сотрудники компании М.Видео находятся в безопасности, пострадавших нет», — заявила пресс-служба ритейлера. Люди, работавшие в смене, не пострадали в ходе инцидента.

Товарный ассортимент на складе также не повреждён. Руководство сети подчеркнуло: «Все товары Компании М.Видео, находящиеся на партнёрских складах, не пострадали и находятся в сохранности».

В настоящее время деятельность площадки приостановлена до снятия ограничительных мер. О возобновлении логистических процессов компания проинформирует партнеров дополнительно.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли, ещё 10 получили ранения при атаке беспилотников на Московскую область утром 4 августа. Основные последствия зафиксировали в муниципальном округе Чехов. Силы ПВО продолжили отражать воздушную атаку. В промзоне Новосёлок после попадания беспилотников началось несколько пожаров. Самый крупный очаг возник на складе, где пожарные уже ликвидировали открытое горение. Беспилотники также повредили электроподстанцию и административное здание. На месте работают пожарные, медики и оперативные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.