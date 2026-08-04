Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 07:46

Курятник на учёте: Что должны сделать владельцы более десяти птиц до 1 сентября

Депутат Гаврилов: Учёт домашней птицы в России нужно завершить до 1 сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniy Kalinovskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniy Kalinovskiy

Владельцам личных подсобных хозяйств, где содержатся 11 и более кур, уток или индеек, необходимо поставить поголовье на учёт до 1 сентября 2026 года. О порядке оформления RG.ru рассказал глава думского комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

«Для дачника учёт означает внесение сведений о птице, владельце и месте содержания в государственную ветеринарную систему», — пояснил парламентарий.

Отдельно маркировать каждую особь не нужно: для домашней птицы предусмотрена групповая регистрация, а на курятнике размещается табличка с идентификационным номером.

Начать процедуру следует с обращения в районную ветстанцию. Её сотрудники осмотрят хозяйство, сформируют группы и внесут данные. Полностью пройти оформление самостоятельно через «Госуслуги» нельзя.

После маркировки информацию необходимо передать в течение пяти рабочих дней. В системе запись должна появиться не позднее чем через десять рабочих дней.

Хозяйства, где содержится не больше десяти птиц, смогут завершить регистрацию до 1 сентября 2029 года. После постановки на учёт владельцам придется сообщать о существенном изменении поголовья, смене хозяина или адреса содержания.

Россиян предупредили об опасной инфекции на дачах: Заразиться можно даже через воду
Россиян предупредили об опасной инфекции на дачах: Заразиться можно даже через воду

Ранее Life.ru рассказывал, что дачники могут законно продавать излишки урожая, если не привлекают наёмных работников, а площадь участка не превышает 50 соток. Небольшие разовые продажи налогом не облагаются, однако для постоянной торговли лучше оформить самозанятость.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Госдума
  • Животные
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar