Сосиски в банках и соленья в пакетах: Россиянка ощутила острую тоску по гречке в американском магазине

Тревел-блогерша из России Марина Ершова заглянула в магазин в Белизе и была поражена местным ассортиментом, описав свои эмоции словами «офигела от продуктов». Впечатлениями она поделилась в своём блоге на «Дзене»

Больше всего путешественницу поразили колбаса и сосиски в консервных банках — их выпускают в такой упаковке, чтобы хранились дольше. Также ей бросился в глаза двухкилограммовый пакет кетчупа, а ещё огурцы, которые продают по штучке в пакетиках с рассолом.

В магазине Белиза продаётся колбаса в банке и один огурец в пакете рассола. Фото © Ершова Марина

«Один. Один-единственный огурец с чесночком за 4,15 белизских доллара», — написала она.

В своём обзоре Ершова также рассказала, что местные джемы в Белизе стали для неё настоящим открытием — такого она точно не ожидала. Среди них запомнились джем из банана и, что особенно любопытно, жгучий джем с перцем хабанеро от Marie Sharp’s, который обошёлся ей в 5,25 бакса.

Необычные джемы из банана и красного перца можно встретить в магазинах Белиза. Фото © Ершова Марина

Блогерша призналась, что этот выбор неожиданно вызвал у неё острую тоску по дому, и она поймала себя на том, что ей начинают не хватать даже самых обычных продуктов с родины.

Незадолго до этого стало известно, что в магазинах Таиланда растёт интерес к российским товарам. Местные жители и туристы охотно разбирают бородинский хлеб, красную икру, селёдку, крупы и детское питание. Эти продукты не пропадают с прилавков уже больше полугода, а красную икру и бородинский хлеб добавили в ассортимент лишь в 2026 году. Основными точками продаж стали крупные сети Tops и Villa Market.