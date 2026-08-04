Дорога в никуда: На Алтае река унесла мосты, жителям ищут объездной путь

В Чемальском районе Республики Алтай один из мостов через реку Элекмонар разрушился после повышения уровня воды. Ещё одно сооружение признали аварийным, а местные власти начали искать временный маршрут к селу Каракол. Об этом сообщил глава района Айдар Елеков.

В Чемальском районе обрушился мост через реку Элекмонар из-за подъёма воды. Фото © VK / Айдар Елеков

Повреждения нескольких переправ через реку Элекмонар обнаружили после обрушения одного из мостов. На место направились глава Чемальского района Айдар Елеков, его заместитель Пантелей Яманов, руководитель поселения Максим Капчикаев и начальник ЕДХС Валерия Путинцева. В ходе обследования специалисты установили, что одна переправа полностью вышла из строя — движение по ней невозможно. Второй мост оказался в аварийном состоянии и представляет опасность для транспорта.

Ещё одно сооружение пока сохраняет возможность эксплуатации, однако его состояние будет находиться под постоянным наблюдением. Для обеспечения доступа к селу Каракол власти решили подготовить объездную дорогу вокруг разрушенных мостов.

В Чемальском районе обрушился мост через реку Элекмонар из-за подъёма воды. Фото © VK / Айдар Елеков

До завершения этих работ рассматривается временный вариант проезда. Сейчас администрация ведёт переговоры с владельцами частных участков, через которые может пройти альтернативный маршрут.

Ранее стало известно об обрушении части моста через реку Шкотовка в Приморском крае. Повреждение произошло на дороге, ведущей к селу Новороссия в Шкотовском округе. После аварии движение по этому участку полностью перекрыли.