Отдых круглый год у моря и на Байкале: Правительство приступило к курортной стройке века

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о запуске масштабного туристического проекта «Пять морей и озеро Байкал». В его рамках в десяти регионах России возведут двенадцать круглогодичных курортов, сообщает РИА «Новости».

Глава правительства уточнил, что финансирование благоустройства туристических центров уже предусмотрено. В 2026 и 2027 годах субъекты получат по девять миллиардов рублей на эти цели.

Проект призван расширить возможности для внутреннего отдыха и сделать курортную инфраструктуру доступной вне зависимости от сезона. Подробности о конкретных площадках и сроках строительства кабмин раскроет позднее.

На днях Михаил Мишустин поручил завершить разработку российского аппарата МРТ в 2027 году. Задача была поставлена во время визита в Республиканский консультативно-диагностический центр в Кызыле. Осматривая установленный томограф, глава правительства поинтересовался у министра здравоохранения Михаила Мурашко ходом работ над отечественным аналогом. Мурашко заверил, что работы планируют закончить в следующем году.