Сто тысяч без жёсткой экономии: Названы три привычки, которые сохранят бюджет

Сократить годовые расходы примерно на 100 тысяч рублей можно без серьёзного ухудшения привычного уровня жизни. Для этого стоит заранее покупать сезонную одежду, готовить обеды дома и сохранять часть денег до следующего поступления, рассказал «Абзацу» эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Одежду специалист советует приобретать до начала сезона, когда спрос ещё невысок и магазины не подняли цены. Такой подход позволяет избежать переплаты за срочность.

Заметную часть бюджета съедают кафе и доставка. По его словам, домашние блюда не только обходятся дешевле, но и дольше сохраняют чувство сытости.

«Идеальный вариант – готовить дома и обедать в офисе едой, принесённой с собой», – отметил Бархота.

Ещё одно правило — не расходовать все средства к дню зарплаты. Небольшой остаток создаёт финансовую подушку, снижает риск импульсивных покупок и помогает не обращаться за кредитом при непредвиденных тратах.

Эксперт подчеркнул, что разумная экономия строится не на жёстких запретах, а на планировании и отказе от необязательных переплат.

Ранее экономист заявил, что для экономии бюджета россиянам не стоит массово закупать продукты впрок: ажиотаж повышает спрос, разгоняет цены и может оставить семью без денег на текущие расходы. Оптимальным он назвал запас круп, макарон и консервов примерно на две недели.