Успела лишь окликнуть отчима: Россиянка бесследно исчезла во Вьетнаме

Россиянка Регина Махмудова больше месяца числится пропавшей после ночной прогулки у пляжа в Дананге. О поисках и обстоятельствах её исчезновения сайту MK.Ru рассказала подруга девушки.

Вечером 14 июня туристка вышла из отеля Grandvrio Ocean Resort Da Nang вместе с отчимом. По дороге через плохо освещённую пальмовую рощу она немного ушла вперёд, успела крикнуть: «Дядь Борь!» — и исчезла из виду. Это было за день до её дня рождения.

Родители сначала искали дочь самостоятельно, затем обратились к сотрудникам гостиницы и местной полиции. По словам близких, поисковые мероприятия продолжались семь дней, но не дали результата. Позднее семье якобы выставили счёт примерно на тысячу долларов.

Среди рассматриваемых версий — несчастный случай во время шторма. Однако родственники сомневаются, что Регина могла зайти глубоко в воду: она плохо плавала и знала об этом. Её вещи, тело и возможных свидетелей до сих пор не нашли.

Сейчас родители находятся в России и пытаются добиться продолжения поисков через официальные ведомства. Друзья распространяют ориентировки на русском и английском языках и просят сообщать любую достоверную информацию.

«Это чрезвычайное происшествие, но соответствующих действий от консульства и полиции, на наш взгляд, не было. По имеющимся сведениям, поисковые мероприятия проводились в течение срока действия путёвки родителей», — добавила подруга Регины.

Ранее Life.ru рассказывал об исчезновении примерно 20 юных футболистов из Эфиопии, которые после турнира в Швеции не вернулись домой в установленный срок. Подростков объявили в международный розыск, однако представитель команды заверил, что они выходили на связь с родственниками и находятся в безопасности.