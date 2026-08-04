При атаке ВСУ на Белгородчину за сутки погиб один человек, ещё 24 пострадали

Последствия ударов по Белгородской области за минувшие сутки привели к гибели одного мирного жителя и ранениям 24 человек. В числе пострадавших — трёхлетний ребёнок. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Трагедия произошла в Белгородском округе, где в результате удара погиб мирный житель. Повреждения и ранения также были зафиксированы сразу в нескольких муниципалитетах региона. Помощь врачей понадобилась жителям Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Краснояружского, Ракитянского, Шебекинского и Яковлевского округов.

Особое внимание медиков приковано к состоянию трёхлетнего мальчика, которого после происшествия доставили в детскую областную клиническую больницу. Ребёнок находится в тяжёлом состоянии. Региональные власти продолжают следить за ситуацией и рассматривают возможность направления пострадавшего ребёнка в федеральную клинику при необходимости.

Ранее сообщалось о гибели жительницы Белгородской области, которая получила тяжёлые травмы во время атаки беспилотника на пассажирский автобус в Шебекино. Инцидент произошёл 20 июля в городе Шебекино. После удара БПЛА одну из пассажирок с серьёзными ранениями доставили в больницу, а затем перевели для дальнейшего лечения в федеральную клинику.