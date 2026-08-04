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4 августа, 06:58

Женщина, раненная при атаке БПЛА на автобус в Шебекино, скончалась

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Жительница Белгородской области, получившая тяжёлые ранения при атаке беспилотника на пассажирский автобус в Шебекино, умерла в федеральной клинике. Медики не смогли спасти её, несмотря на проведённое лечение. О смерти женщины сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Трагедия произошла 20 июля в городе Шебекино Белгородской области. Тогда пассажирский автобус подвергся атаке беспилотного летательного аппарата. Одну из пострадавших с тяжёлыми травмами доставили в медицинское учреждение, а позднее перевели на лечение в федеральную клинику.

Специалисты приложили все возможные усилия, однако спасти пациентку не удалось. Глава региона выразил соболезнования близким погибшей и отметил работу белгородских и федеральных врачей, которые участвовали в её лечении.

Один человек погиб, двое ранены при атаке БПЛА на автомобиль под Белгородом
Один человек погиб, двое ранены при атаке БПЛА на автомобиль под Белгородом

Ранее стало известно, что число пострадавших после атаки беспилотника на пассажирский автобус в Шебекино Белгородской области достигло 27 человек. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего по статье о террористическом акте.

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Милена Скрипальщикова
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