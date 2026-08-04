Женщина, раненная при атаке БПЛА на автобус в Шебекино, скончалась

Жительница Белгородской области, получившая тяжёлые ранения при атаке беспилотника на пассажирский автобус в Шебекино, умерла в федеральной клинике. Медики не смогли спасти её, несмотря на проведённое лечение. О смерти женщины сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Трагедия произошла 20 июля в городе Шебекино Белгородской области. Тогда пассажирский автобус подвергся атаке беспилотного летательного аппарата. Одну из пострадавших с тяжёлыми травмами доставили в медицинское учреждение, а позднее перевели на лечение в федеральную клинику.

Специалисты приложили все возможные усилия, однако спасти пациентку не удалось. Глава региона выразил соболезнования близким погибшей и отметил работу белгородских и федеральных врачей, которые участвовали в её лечении.

Ранее стало известно, что число пострадавших после атаки беспилотника на пассажирский автобус в Шебекино Белгородской области достигло 27 человек. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего по статье о террористическом акте.