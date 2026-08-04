От баскетбола до «порнодома» — россиянину грозит 27 лет тюрьмы в США

В США задержали 21-летнего уроженца России, которого обвиняют в торговле людьми, создании преступной группы и отмывании денег. Как утверждает Telegram-канал SHOT, молодому человеку может грозить до 27 лет лишения свободы.

По данным канала, Никита родился в семье российских эмигрантов и прежде занимался баскетболом. После неудач в спортивной карьере он якобы создал агентство, которое занималось продвижением моделей на платформе OnlyFans.

Девушек, как утверждается, находили через социальные сети и размещали в арендованном доме. Одновременно там могли жить около 30 моделей, которые по восемь часов в день проводили трансляции для взрослой аудитории. Большую часть дохода, по версии следствия, забирали организаторы.

SHOT также сообщает, что некоторых участниц могли принуждать оказывать интимные услуги за деньги. Сам руководитель агентства, по данным канала, получал до 260 тысяч долларов в месяц, а общий доход мог составить почти полмиллиарда рублей.

Расследование началось после рейда на одной из вечеринок. По предварительным данным, среди гостей находились американские блогеры и профессиональные баскетболисты.

Во время обысков правоохранители якобы изъяли более 300 телефонов, ноутбуки, документы и рабочие планы. Кроме того, были обнаружены два дорогих автомобиля, включая McLaren.

Ранее в США арестовали блогеров Эндрю и Тристана Тейтов. Братьев, долгие годы находившихся под следствием в Европе, обвиняют в преступлениях, совершённых с 2010 года. Среди эпизодов — изнасилования, торговля людьми, изготовление порно.