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Регион
4 августа, 08:00

ВСУ нанесли удар по детскому саду в Горловке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сегодня утром ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Никитовского района Горловки (ДНР). Целью атаки стало здание детского сада.

Информацию о происшествии подтвердил мэр города Иван Приходько в своем канале в «Максе».

«В результате украинской вооружённой агрессии в Никитовском районе Горловки повреждён детский сад», — сообщил градоначальник.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы, проводится оценка полученных зданием повреждений.

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Ранее в Электростали обломки дрона упали на здание детского сада на улице Западной. Возгорание на площади 100 квадратных метров уже ликвидировано.

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Оксана Попова
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