ВСУ нанесли удар по детскому саду в Горловке

Сегодня утром ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Никитовского района Горловки (ДНР). Целью атаки стало здание детского сада.

Информацию о происшествии подтвердил мэр города Иван Приходько в своем канале в «Максе».

«В результате украинской вооружённой агрессии в Никитовском районе Горловки повреждён детский сад», — сообщил градоначальник.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы, проводится оценка полученных зданием повреждений.

Ранее в Электростали обломки дрона упали на здание детского сада на улице Западной. Возгорание на площади 100 квадратных метров уже ликвидировано.