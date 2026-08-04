ВСУ нанесли удар по детскому саду в Горловке
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Сегодня утром ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Никитовского района Горловки (ДНР). Целью атаки стало здание детского сада.
Информацию о происшествии подтвердил мэр города Иван Приходько в своем канале в «Максе».
«В результате украинской вооружённой агрессии в Никитовском районе Горловки повреждён детский сад», — сообщил градоначальник.
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы, проводится оценка полученных зданием повреждений.
Ранее в Электростали обломки дрона упали на здание детского сада на улице Западной. Возгорание на площади 100 квадратных метров уже ликвидировано.
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