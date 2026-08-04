12 сантиметров хруста: Роскачество научило выбирать лучшие огурцы и помидоры для засолки

Август — традиционное время домашних закруток. Но чтобы ваши огурчики и помидоры радовали зимой, важно не только соблюсти технологию засолки и хранения, но и правильно выбрать овощи. О том, как это сделать, читателям Life.ru рассказали в пресс-службе Роскачества.

Как выбрать огурцы для засолки

Роскачество советует отдать предпочтение небольшим плодам — оптимальная длина составляет от 7 до 12 сантиметров. Они должны быть упругими, с плотной мякотью, без признаков вялости, желтизны и повреждений. Хороший признак — темные шипы и выраженная бугристость — такие огурцы, как правило, получаются хрустящими.

Как выбрать помидоры для засолки

Помидоры для консервации должны быть мясистыми, но при этом достаточно плотными, чтобы не развалиться при заливке горячим рассолом. Следует избегать перезрелых, мягких или имеющих трещины томатов.

Хороший способ проверить пригодность помидора к засолке — залить его кипятком: если кожица не лопается, такой плод подходит для цельноплодного консервирования. Пресс-служба Роскачества

Также Роскачество советует отдавать предпочтение овощам с тонкой, но прочной кожицей и насыщенным ароматом, избегая так называемых «пластиковых» плодов с белыми прожилками и без запаха.

Как подготовить овощи к консервации

Помимо внешних качеств, важную роль играет и подготовка овощей. Перед консервацией огурцы рекомендуется замочить в холодной воде на 3–5 часов — это восстанавливает их упругость и позволяет сохранить хрусткость. У помидоров стоит проколоть зубочисткой место крепления плодоножки, чтобы они не лопнули при заливке горячим маринадом. При покупке на рынке или в магазине всегда обращайте внимание на общий вид плодов: они должны быть свежими, одного размера для равномерного просаливания и без признаков порчи.

А если вы выращиваете овощи сами, помните, что для полива лучше всего подходит вода из пруда или реки обычно подходит. Иначе обстоит дело с артезианской: её температура составляет всего 7–10 градусов, поэтому лить такую жидкость прямо под корни опасно.