«Продам за три дня»: Россиянам раскрыли, как вычислить надёжного риелтора и не потерять деньги

Надёжного риелтора можно отличить по открытым данным, официальному договору и прозрачной оплате. На что обратить внимание перед началом сотрудничества, радио Sputnik рассказала эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

Добросовестный специалист не скрывает полное имя и форму занятости. До первой встречи стоит изучить его аккаунты, объявления и отзывы на разных площадках, обращая внимание на давность профилей и реальные видеоотклики клиентов, отметила эксперт.

По её словам, перед началом работы посредник обязан предоставить договор с перечнем услуг, ценой, правами сторон и условиями расторжения. Оплату следует проводить только по указанным реквизитам, а не переводом на номер телефона.

«Самое важное – никогда не соглашаться на непрозрачные расчёты», – подчеркнула Перескокова.

Насторожить должны обещания продать жильё за несколько дней по максимальной цене, гарантировать скидку или стопроцентное одобрение ипотеки. Итог сделки зависит от рынка и решения банка, поэтому заранее обеспечить такой результат невозможно.

К тревожным признакам эксперт также отнесла отказ подписывать договор, сокрытие личных данных и требование срочно внести аванс.

Ранее Life.ru рассказывал, что почти 60% жилья, введённого в России за первые пять месяцев 2026 года, сдали с опозданием. Эксперты связывают задержки с падением спроса на новостройки и ухудшением финансового положения девелоперов. Льготная ипотека ранее разогнала цены на первичном рынке, и теперь строящееся жильё порой стоит дороже готовых квартир.