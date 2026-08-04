Один из пострадавших при атаке украинских БПЛА в Волгограде умер в больнице

Число жертв атаки украинских беспилотников на Волгоград увеличилось. Один из пострадавших скончался в реанимации, сообщили ТАСС в региональном комитете здравоохранения.

«Один человек, находившийся в реанимации, несмотря на усилия медиков, скончался. Он получил ранения, несовместимые с жизнью», — сообщили агентству.

В результате ночной атаки беспилотников на Волгоградскую область в ночь на 31 июля пострадали пять человек. Повреждения получили жилые дома, возникли пожары на промышленном предприятии и складских объектах.