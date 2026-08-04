Один из пострадавших при атаке украинских БПЛА в Волгограде умер в больнице
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Число жертв атаки украинских беспилотников на Волгоград увеличилось. Один из пострадавших скончался в реанимации, сообщили ТАСС в региональном комитете здравоохранения.
«Один человек, находившийся в реанимации, несмотря на усилия медиков, скончался. Он получил ранения, несовместимые с жизнью», — сообщили агентству.
В результате ночной атаки беспилотников на Волгоградскую область в ночь на 31 июля пострадали пять человек. Повреждения получили жилые дома, возникли пожары на промышленном предприятии и складских объектах.
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