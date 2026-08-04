Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 08:32

Один из пострадавших при атаке украинских БПЛА в Волгограде умер в больнице

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Число жертв атаки украинских беспилотников на Волгоград увеличилось. Один из пострадавших скончался в реанимации, сообщили ТАСС в региональном комитете здравоохранения.

«Один человек, находившийся в реанимации, несмотря на усилия медиков, скончался. Он получил ранения, несовместимые с жизнью»,сообщили агентству.

Женщина, раненная при атаке БПЛА на автобус в Шебекино, скончалась
Женщина, раненная при атаке БПЛА на автобус в Шебекино, скончалась

В результате ночной атаки беспилотников на Волгоградскую область в ночь на 31 июля пострадали пять человек. Повреждения получили жилые дома, возникли пожары на промышленном предприятии и складских объектах.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar