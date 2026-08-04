«Не ручное управление, а контроль»: В России готовятся к буму профессий в сфере БПЛА

Дроны и роботизированные комплексы в ближайшие годы возьмут на себя часть работы целых команд, а человеку останутся контроль и принятие решений. К такому выводу пришли авторы исследования компании Mega-Personal, с которым ознакомилась «Газета.ru».

Особенно заметными перемены станут в сельском хозяйстве, строительстве, промышленности и логистике. Один сотрудник сможет одновременно следить за несколькими автономными машинами, вмешиваясь только при сбоях.

«Не ручное управление, а подтверждение решений и оперативное вмешательство в нештатных ситуациях», — описал новую роль человека директор по развитию Mega Personal Роман Игнатьев.

На рынке появятся операторы роботизированных комплексов с доходом 120–200 тысяч рублей. Они будут координировать группы устройств и корректировать их действия.

Инженеры по внедрению беспилотных систем смогут зарабатывать 150–250 тысяч рублей, адаптируя технику под задачи предприятий. Аналитикам данных, обрабатывающим информацию с дронов, прогнозируют зарплаты от 100 до 200 тысяч.

Востребованными также станут специалисты по автоматизации и управлению автономными платформами. Их доход уже сейчас начинается примерно от 150 тысяч рублей.

Вероятно, дроны также смогут работать в службах доставки. Нечто подобное уже налажено в зоне специальной военной операции. Ранее Life.ru рассказывал, что бойцы СВО используют грузовой дрон «Горыныч», который может доставлять до 10 кг груза на расстояние свыше 12 км.