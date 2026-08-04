Частные инвесторы в июле вывели из фондов облигаций рекордные 90 млрд рублей

Российские неквалифицированные инвесторы в июле забрали из фондов облигаций почти 90 миллиардов рублей. Этот месячный отток стал рекордным с 1998 года, сообщает РБК со ссылкой на данные InvestFunds.

Главной причиной специалисты называют разочарование в долговом рынке. Многие участники рассчитывали, что Центробанк быстрее перейдёт к смягчению денежно-кредитной политики, однако этого не произошло. Индекс гособлигаций Мосбиржи в начале месяца пробил годовые минимумы, Минфин несколько раз отменял аукционы по ОФЗ, а затем поставил их на паузу.

Сложной оставалась ситуация и в корпоративном сегменте. Жёсткая риторика регулятора и участившиеся дефолты не позволили эмитентам снижать купоны, многие компании перенесли размещения.

При этом вложения в фонды акций показали чистый приток впервые с января 2026 года — 700 миллионов рублей. Это произошло на фоне пятимесячного падения индекса Мосбиржи. Инвесторы начали осторожно возвращаться в рынок долевых бумаг, несмотря на сохраняющуюся волатильность.

Ранее стало известно, что совокупное состояние российских участников рейтинга Bloomberg с начала 2026 года сократилось на 5,02 миллиарда долларов. Индекс учитывает в том числе изменения котировок акций принадлежащих бизнесменам компаний. Наибольшие потери понёс Михаил Прохоров: его капитал уменьшился на 5,66 миллиарда и теперь оценивается в 10,9 миллиарда. Состояние Павла Дурова сократилось на 1,86 миллиарда — до 12,5 миллиарда. Владимир Потанин потерял 3,44 миллиарда, его активы оцениваются в 23 миллиарда. Капитал Владимира Лисина снизился на 1,16 миллиарда — до 22,6 миллиарда, а Вагита Алекперова — на 1,41 миллиарда, составив 21,2 миллиарда долларов.