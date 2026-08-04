Богиня явилась из мусора: Испанские рабочие случайно откопали двухтысячелетнюю Венеру

Мраморную голову римской богини Венеры обнаружили во время земляных работ на пляже в испанском Аликанте. Возраст изделия составляет около двух тысяч лет, оно датируется периодом между I и II веками, пишет газета El País.

Находку сделали рабочие, прокладывавшие траншею в рамках благоустройства прибрежной зоны. Среди камней и строительного мусора они заметили хорошо сохранившуюся скульптуру, после чего немедленно остановили технику и вызвали археологов.

Глава управления культурного наследия Аликанте Хосе Мануэль Перес Бургос отметил, что строители не уведомили надзорную археологическую организацию о рытье траншеи, однако вовремя прекратили работы и сообщили о находке. Голова находилась в хорошем состоянии, с едва заметными следами от двух болтов в верхней части и небольшими повреждениями на носу и подбородке.

Вес изделия — 14 килограммов, высота — 22,2 сантиметра, ширина — 19,8 сантиметра. По предварительным оценкам, она являлась частью полноразмерной статуи, а не отдельного бюста. Сейчас находка находится в Музее современного искусства Аликанте, где специалисты проводят детальное исследование и очистку. Власти планируют выставить её для публики до конца года, после чего определят постоянное место музейного размещения.

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