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4 августа, 08:52

Одесса снова под огнём, в ход пошли «ониксы»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5.

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5.

Над территорией Одесской области прогремели взрывы. Местные жители сообщают о громких звуках и продолжительной работе сирен воздушной тревоги. Предположительно, для удара по военным целям были запущены «ониксы».

Пожар в Одессе, предположительно, после ракетного удара. Фото © Telegram / Инфо Одесса

Пожар в Одессе, предположительно, после ракетного удара. Фото © Telegram / Инфо Одесса

Жители Одессы делятся в соцсетях кадрами с места. На них виден чёрный столб дыма, взмывающий в небо.

Пожар в Одессе, предположительно, после ракетного удара. Видео © Telegram / Типичная Одесса

Официальные представители Министерства обороны России ещё не подтвердили факт запуска.

П-800 «Оникс» — это российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия. Она предназначена для поражения надводных кораблей, военно-морских группировок и наземных объектов в условиях сильного радиоэлектронного противодействия.

Главная особенность ракеты — её скорость. На высоте она разгоняется до 2,6 Маха (около 3182 км/ч), а у поверхности земли летит со скоростью около 2 Махов (2448 км/ч). Такая высокая скорость минимизирует время реакции систем ПВО противника, делая перехват крайне сложным.

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Ранее сообщалось, что вечером 3 августа высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками был атакован объект в Одесской области. В результате атаки в порту Черноморск поражены Черноморский завод автомобильных агрегатов и местный терминал. По данным оборонного ведомства, противник использовал эти площадки для ремонта военной автомобильной техники.

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Оксана Попова
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