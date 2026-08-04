В Крыму задержали агента СБУ, который печатал дроны на 3D-принтере
Обложка © РИА Новости / ФСБ РФ
В Крыму задержали россиянина, которого подозревают в государственной измене. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, мужчина организовал сборку дронов.
Житель Красноперекопска 1993 года рождения был завербован сотрудником СБУ через мессенджер Telegram. Как утверждают в ФСБ, сначала он передавал сведения о передвижении военной техники, местах дислокации российских подразделений и объектах критической инфраструктуры.
Позже, по данным ведомства, подозреваемый получил новое задание — организовать изготовление комплектующих для беспилотников с использованием 3D-принтеров и их последующую сборку.
В ФСБ заявили, что речь идет в том числе о дронах, способных автоматически сбрасывать боеприпасы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.
Также сегодня стало известно, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность диверсионной группы в Севастополе. Двух россиян подозревают в работе на иностранную разведку. Они планировали совершить покушение на главу одного из новых регионов России.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.