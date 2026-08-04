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Регион
4 августа, 08:49

В Крыму задержали агента СБУ, который печатал дроны на 3D-принтере

Обложка © РИА Новости / ФСБ РФ

Обложка © РИА Новости / ФСБ РФ

В Крыму задержали россиянина, которого подозревают в государственной измене. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, мужчина организовал сборку дронов.

Житель Красноперекопска 1993 года рождения был завербован сотрудником СБУ через мессенджер Telegram. Как утверждают в ФСБ, сначала он передавал сведения о передвижении военной техники, местах дислокации российских подразделений и объектах критической инфраструктуры.

Позже, по данным ведомства, подозреваемый получил новое задание — организовать изготовление комплектующих для беспилотников с использованием 3D-принтеров и их последующую сборку.

В ФСБ заявили, что речь идет в том числе о дронах, способных автоматически сбрасывать боеприпасы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

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Также сегодня стало известно, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность диверсионной группы в Севастополе. Двух россиян подозревают в работе на иностранную разведку. Они планировали совершить покушение на главу одного из новых регионов России.

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Александра Вишнякова
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