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Регион
4 августа, 08:51

22 беспилотника и четыре 3D-принтера: что нашли у задержанных в Крыму диверсантов

ФСБ изъяла у жителя Крыма 22 БПЛА и четыре 3D-принтера

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сотрудники ФСБ обнаружили 22 беспилотника в домах россиянина, задержанного в Крыму. По данным спецслужбы, мужчина собирал летательные аппараты по указанию куратора Службы безопасности Украины.

Как заявили в Центре общественных связей ФСБ, при обысках также изъяли четыре 3D-принтера. Их, по версии ведомства, задержанный использовал для изготовления деталей и последующей сборки дронов.

Среди найденной техники были беспилотники самолётного и квадрокоптерного типов, а также средства управления ими. Кроме того, сотрудники спецслужбы обнаружили более 200 комплектующих.

В перечень изъятого вошли аккумуляторы, электродвигатели с винтами, антенны и оптоволоконный кабель. Также были найдены радиостанции, жёсткие диски, флеш-накопители, мобильные телефоны и другая электронная техника.

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Ранее в ФСБ сообщили, что задержанные готовили несколько терактов, в том числе покушение на руководителя одного из новых регионов России.

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Марина Фещенко
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