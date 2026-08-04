22 беспилотника и четыре 3D-принтера: что нашли у задержанных в Крыму диверсантов
ФСБ изъяла у жителя Крыма 22 БПЛА и четыре 3D-принтера
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Сотрудники ФСБ обнаружили 22 беспилотника в домах россиянина, задержанного в Крыму. По данным спецслужбы, мужчина собирал летательные аппараты по указанию куратора Службы безопасности Украины.
Как заявили в Центре общественных связей ФСБ, при обысках также изъяли четыре 3D-принтера. Их, по версии ведомства, задержанный использовал для изготовления деталей и последующей сборки дронов.
Среди найденной техники были беспилотники самолётного и квадрокоптерного типов, а также средства управления ими. Кроме того, сотрудники спецслужбы обнаружили более 200 комплектующих.
В перечень изъятого вошли аккумуляторы, электродвигатели с винтами, антенны и оптоволоконный кабель. Также были найдены радиостанции, жёсткие диски, флеш-накопители, мобильные телефоны и другая электронная техника.
Ранее в ФСБ сообщили, что задержанные готовили несколько терактов, в том числе покушение на руководителя одного из новых регионов России.
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