Тайное становится явным: Джиджи Хадид и Брэдли Купер «засветили» обручальные кольца в Париже

Джиджи Хадид и Брэдли Купер спровоцировали слухи о возможной тайной свадьбе после появления на публике с обручальными кольцами. Об этом пишет Page Six.

Модель и актер были замечены вместе на улицах Парижа. На руках у пары заметили украшения, похожие на свадебные, из-за чего поклонники предположили, что знаменитости могли уже оформить отношения.

Роман Хадид и Купера длится с 2023 года. Почти сразу после начала отношений источники утверждали, что у пары серьезные планы на будущее. Звезды быстро нашли общий язык не только друг с другом, но и познакомили своих детей от прошлых отношений. Брэдли воспитывает дочь от Ирины Шейк, а Джиджи — дочь от Зейна Малика, бывшего участника One Direction.

В декабре 2025 года появилась информация, что 50-летний Купер сделал предложение 30-летней избраннице. Однако официального подтверждения помолвки или свадьбы от пары пока не поступало.

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