Злодей дня: Неизвестный сорвал премьеру «Человека-паука», не произнеся ни слова, но издав звук

В колумбийской Картахене посетители кинотеатра массово покинули показ нового фильма о Человеке-пауке после неожиданного инцидента в зале. По словам очевидцев в соцсетях, причиной стал крайне неприятный запах, который появился во время сеанса.

В Колумбии зрители ушли с нового «Человека-паука» из-за резкого запаха в зале. Видео © Х / Dígame.com.co l Medio digital

Необычная ситуация произошла утром 2 августа в торговом центре Plaza Bocagrande в Картахене. Во время показа фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» часть зрителей внезапно начала выходить из зала, не дождавшись финала. На кадрах, которые появились в социальных сетях, видно десятки людей в коридоре кинотеатра. Некоторые из них закрывали лицо руками или прикрывались одеждой, пытаясь избежать неприятного запаха.

По сообщениям очевидцев, причиной побега стал чей-то особенно сильный метеоризм. При этом установить, кто именно оказался источником проблемы, так и не удалось. Помочь растерянным посетителям решил сотрудник кинотеатра, работавший в костюме Человека-паука. Он вышел к людям, шутил, фотографировался с ними и пытался отвлечь внимание от произошедшего.

Впрочем, даже супергеройский образ не помог найти виновника «атаки». Личность нарушителя осталась неизвестной. При этом официальной эвакуации в кинотеатре не проводили. Сеанс не отменяли, остальные залы продолжили работу в обычном режиме.

Администрация также не подтвердила причину случившегося. Помимо версии с одним из зрителей, пользователи обсуждали вариант с розыгрышем и возможным использованием вонючей бомбы. История быстро разошлась в интернете. Комментаторы в шутку сравнили неизвестного нарушителя с главным злодеем фильма, а некоторые заявили, что он стал «настоящей угрозой» для кинотеатров.

Ранее в одном из комплексов «Москва-Сити» сработала система оповещения. Администрация активировала сирены, а движение лифтов остановили в принудительном режиме. Сотрудники службы безопасности попросили всех находящихся внутри людей покинуть помещения.