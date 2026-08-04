На СВО погиб «неуловимый убийца» из Кыштыма, родственники пытаются его оправдать

Родственники погибшего на СВО бывшего сотрудника вневедомственной охраны Дениса Арбонена добиваются продолжения уголовного процесса и посмертного оправдания. Об этом сообщает URA.ru.

Арбонена обвиняли в убийствах таксиста в Екатеринбурге в 2016 году и пенсионерки в Кыштыме в 2019-м. По версии следствия, обеих жертв застрелили из пистолета Макарова, после чего их имущество похитили и подожгли.

На момент преступлений мужчина служил во вневедомственной охране. Следователи считали, что оружие он брал из служебной комнаты хранения: в одном случае якобы похитил, в другом — получил для чистки и не вернул.

В марте 2025 года Арбонен отправился в зону СВО, поэтому разбирательство приостановили. Весной 2026-го производство возобновили, однако выяснилось, что обвиняемый погиб.

Сам мужчина до конца отрицал причастность. Защита также настаивала, что собранных доказательств недостаточно, а родственники теперь требуют рассмотреть дело и вынести оправдательный вердикт.

Ранее Life.ru рассказывал, что экс-глава Целинного округа Курганской области Александр Сытов погиб в зоне СВО. Ранее он числился пропавшим без вести. Прощание с Сытовым прошло 7 июля в селе Целинное.