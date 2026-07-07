Экс-глава курганского округа Александр Сытов погиб в зоне СВО

Экс-глава Целинного округа Курганской области Александр Сытов погиб в зоне СВО, сообщает URA.ru со ссылкой на источники, близкие к правоохранительным органам. Информация также появилась в соцсетях местных жителей.

Там опубликовано сообщение о прощании с Александром Владимировичем, которое прошло 7 июля в селе Целинное. Церемония была назначена на 12:00 на площади села, после неё был запланирован поминальный обед.

«Бывший глава Целинного Сытов был признан погибшим после того, как пропал без вести на СВО», — уточнил источник издания.

Ранее на СВО погиб бывший заместитель губернатора ХМАО Алексей Золотухин. Экс-чиновника похоронили в подмосковном Красногорске, где он жил вместе с семьёй.