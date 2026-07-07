Экс-глава курганского округа Александр Сытов погиб в зоне СВО
Александр Сытов. Обложка © URA.ru / Екатерина Сычкова
Экс-глава Целинного округа Курганской области Александр Сытов погиб в зоне СВО, сообщает URA.ru со ссылкой на источники, близкие к правоохранительным органам. Информация также появилась в соцсетях местных жителей.
Там опубликовано сообщение о прощании с Александром Владимировичем, которое прошло 7 июля в селе Целинное. Церемония была назначена на 12:00 на площади села, после неё был запланирован поминальный обед.
«Бывший глава Целинного Сытов был признан погибшим после того, как пропал без вести на СВО», — уточнил источник издания.
Ранее на СВО погиб бывший заместитель губернатора ХМАО Алексей Золотухин. Экс-чиновника похоронили в подмосковном Красногорске, где он жил вместе с семьёй.
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