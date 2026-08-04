На Украине отобрали телефон и планшет у старушки из-за постов о России в «Одноклассниках»

Украинский суд приговорил пенсионерку к пяти годам лишения свободы за публикации в соцсети «Одноклассники», однако заменил наказание на два года условного срока. Информация об имеется в приговоре Петропавловского районного суда Днепропетровской области Украины.

Как следует из судебных материалов, женщина ранее жила в поселке Фащевка под Луганском. По версии суда, с декабря 2022 года по ноябрь 2023-го она размещала записи в поддержку России.

Одним из эпизодов дела стала публикация с фотографией президента РФ и текстом о нём. Также суд учёл пост, посвящённый памяти советских воинов, погибших в борьбе с нацизмом во время Великой Отечественной войны.

Кроме того, в материалах упоминается запись в поддержку акции «Георгиевская ленточка». Суд расценил эти публикации как уголовное правонарушение по статье о распространении материалов, которые квалифицируются украинским законодательством как оправдание действий России.

Помимо условного срока, женщину оштрафовали примерно на 270 долларов за проведение экспертиз. Также у неё конфисковали планшет BQ и телефон Xiaomi, которые, по версии суда, использовались для размещения записей.

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