Куда пропали машины? В деле об исчезновении Усольцевых в Красноярском крае новые загадки

В истории исчезновения Сергея Усольцева и его семьи в тайге Красноярского края появились новые детали. Стало известно о двух автомобилях, которые принадлежали пропавшему мужчине, но сейчас их местонахождение неизвестно. Об этом сообщил аif.ru.

Речь идёт о Mitsubishi Outlander и ВАЗ-21102. Японский кроссовер принадлежал мужчине лично, а не его предприятию, однако где сейчас находится машина — неизвестно. Ранее в истории с исчезновением семьи упоминались только два транспортных средства. На одном из них — Skoda — Усольцевы приехали в посёлок Кутурчин перед тем, как отправиться в лес и пропасть.

Ещё один автомобиль — Lexus, которым пользовалась Ирина Усольцева, позже обнаружили возле дома в Сосновоборске. Кроме того, выяснилось, что у мужчины был отечественный автомобиль ВАЗ-21102. Как отмечает издание, эта машина ранее числилась угнанной.

Обстоятельства исчезновения семьи до сих пор остаются неизвестными. Новые сведения об автомобилях могут стать дополнительной деталью в расследовании произошедшего.

Ранее сообщалось, что следователи продолжают рассматривать несколько вариантов развития событий в деле об исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае. Среди основных версий остаются несчастный случай и возможная связь с преступлением. На данный момент наиболее вероятной считается версия о происшествии в тайге.