Друг пропавших в тайге Усольцевых уверен, что глава семьи Сергей жив
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Друг пропавших в тайге Усольцевых Валентин Дегтерёв высказал предположение, что глава семейства Сергей мог выжить, тогда как его жена и дочь, вероятно, погибли. Такое мнение он обосновал анализом активности их мобильных телефонов и соцсетей после исчезновения.
«Вполне возможно, что Сергей жив. А вот жена и ребёнок погибли где-то недалеко от посёлка. Я уверен в этом почти на 100%. И их уже не найдут, это тайга», – заявил он в беседе с aif.ru.
Он отметил, что ландшафт в районе поисков сильно изменился — растительность полностью скрыла возможные следы пребывания людей. Поэтому даже при большом желании обнаружить их теперь невозможно.
Напомним, семья Усольцевых исчезла после прогулки в районе Манской петли, и следствие не исключает версию об инсценировке пропажи. Один из исследователей попытался дозвониться до главы семьи Сергея Усольцева и столкнулся со странной ситуацией: сначала в трубке была тишина, а затем последовал обратный звонок с неизвестного номера, который также не дал никакого результата. Недавно в деле об исчезновении семьи вскрылись неожиданные детали, касающиеся личности главы семейства. Как выяснилось, за свою жизнь Сергей Усольцев как минимум 4 раза менял паспорт.
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