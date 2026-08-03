Друг пропавших в тайге Усольцевых уверен, что глава семьи Сергей жив

Друг пропавших в тайге Усольцевых Валентин Дегтерёв высказал предположение, что глава семейства Сергей мог выжить, тогда как его жена и дочь, вероятно, погибли. Такое мнение он обосновал анализом активности их мобильных телефонов и соцсетей после исчезновения.

«Вполне возможно, что Сергей жив. А вот жена и ребёнок погибли где-то недалеко от посёлка. Я уверен в этом почти на 100%. И их уже не найдут, это тайга», – заявил он в беседе с aif.ru.

Он отметил, что ландшафт в районе поисков сильно изменился — растительность полностью скрыла возможные следы пребывания людей. Поэтому даже при большом желании обнаружить их теперь невозможно.