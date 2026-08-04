СК оставил две версии исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае

Следствие рассматривает две основные версии исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае: несчастный случай и криминальный след. Об этом АиФ сообщила помощник руководителя регионального СК Анастасия Дядечкина.

По её словам, приоритетной остаётся версия о несчастном случае. Все остальные предположения в ходе расследования не нашли подтверждения. Сейчас специалисты сосредоточены на процессуальных действиях, не связанных с полевыми выходами.

Дядечкина уточнила, что следователь по делу не сообщал о планах возобновить поиски на местности. Работа продолжается в кабинетном формате.