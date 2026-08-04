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Регион
4 августа, 07:20

СК оставил две версии исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае

Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

Следствие рассматривает две основные версии исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае: несчастный случай и криминальный след. Об этом АиФ сообщила помощник руководителя регионального СК Анастасия Дядечкина.

По её словам, приоритетной остаётся версия о несчастном случае. Все остальные предположения в ходе расследования не нашли подтверждения. Сейчас специалисты сосредоточены на процессуальных действиях, не связанных с полевыми выходами.

Дядечкина уточнила, что следователь по делу не сообщал о планах возобновить поиски на местности. Работа продолжается в кабинетном формате.

Друг пропавших в тайге Усольцевых уверен, что глава семьи Сергей жив
Друг пропавших в тайге Усольцевых уверен, что глава семьи Сергей жив

Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной пропали во время однодневного похода на Манской петле Красноярского края в конце сентября 2025 года. У начала предполагаемого маршрута обнаружили машину, которой они пользовались. Масштабные поиски с участием дронов и десятков волонтёров не дали результатов: других следов не найдено. Исследователь, пытавшийся дозвониться до Сергея Усольцева, столкнулся со странной ситуацией: в трубке стояла тишина, а затем последовал обратный звонок с неизвестного номера — на том конце молчали. Позднее в деле вскрылись неожиданные детали о личности главы семейства — за свою жизнь он менял паспорт как минимум четыре раза.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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