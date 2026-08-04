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4 августа, 10:02

В Лефортовском тоннеле в Москве объявили пожарную тревогу

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Лефортовском тоннеле в Москве сработала пожарная тревога, сообщили очевидцы. Об этом пишет «Москва 24».

По словам автомобилистов, внутри сооружения возникла нештатная ситуация. Водители заметили признаки тревоги и начали сообщать о возможном происшествии.

О причинах срабатывания системы и наличии дыма или возгорания пока информации нет. На месте могут работать экстренные службы. Подробности случившегося уточняются.

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Полина Никифорова
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