В Лефортовском тоннеле в Москве объявили пожарную тревогу

В Лефортовском тоннеле в Москве сработала пожарная тревога, сообщили очевидцы. Об этом пишет «Москва 24».

По словам автомобилистов, внутри сооружения возникла нештатная ситуация. Водители заметили признаки тревоги и начали сообщать о возможном происшествии.

О причинах срабатывания системы и наличии дыма или возгорания пока информации нет. На месте могут работать экстренные службы. Подробности случившегося уточняются.

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