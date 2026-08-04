Айза назвала бывшую невесту Гуфа единственной, кто любил его не за деньги

Айза-Лилуна Ай поддержала Разият Салахову после её расставания с рэпером Гуфом. Она назвала девушку одной из самых искренних избранниц музыканта.

Бывшая супруга артиста заявила, что Разият была единственной, кто не стремился получить выгоду от отношений с Гуфом и действительно любил его. Айза считает, что разрыв с Салаховой стал большой потерей для рэпера, хотя сам он пока может этого не понимать. По словам блогера, музыкант ещё может попытаться вернуть бывшую возлюбленную.

«Я [очень] сильно расстроена, что он её [потерял], хотя он пока этого не осознаёт. И я знаю, что он снова и снова будет её возвращать. Но я надеюсь, что он просто отпустит эту чистую душой девочку», — написала Айза в телеграм-канале.

Она также публично обратилась к Разият, отметив, что ее семья тепло относится к девушке. По словам блогера, Салахова останется для нее близким человеком, а любовь к Гуфу назвала тяжелым испытанием. Айза подчеркнула, что видит в Разият доброго и искреннего человека, который был рядом с артистом не из-за его популярности или финансового положения.

Напомним, что пара уже расходилась в августе 2025 года. В феврале этого года Салахова похвасталась, что они решили возобновить отношения. Причём они неоднократно расставались и снова сходились. В один из периодов Гуф и Разият даже перестали общаться и заблокировали друг друга, поскольку девушка была обижена на поведение музыканта.