Работал снайпер: Девушка из Ульяновска нашла пулю между рамами окна на 16-м этаже и у неё есть подозреваемый

Она предполагает, что выстрел был произведён из расположенной поблизости девятиэтажки, причём, вероятнее всего, из винтовки. К счастью, в момент инцидента в помещении никого не было. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

Ранее Life.ru рассказывал историю американца, погибшего, как считалось, при пожаре в собственном доме, а на самом деле оказавшегося жертвой серийного убийцы. Трагедия произошла в ноябре 2020 года в городе Салина. 60-летний мужчина жил с дочерью и её сыном. Незадолго до этого у женщины возник конфликт с бывшим партнёром, который недавно освободился из тюрьмы за домашнее насилие и разыскивал адрес семьи. В день пожара Эмбер приготовила отцу завтрак и ушла с ребёнком, а вернувшись, увидела пожарных и узнала о погибшем и много лет думала, что её отец погиб от огня.