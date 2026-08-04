Работал снайпер: Девушка из Ульяновска нашла пулю между рамами окна на 16-м этаже и у неё есть подозреваемый
В Ульяновске пуля пробила окно квартиры на 16-м этаже, хозяйка винит соседа
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Жительница Ульяновска обнаружила в своей квартире на 16-м этаже пулевое отверстие и деформированный металлический предмет между рамами. Девушка убеждена — в окно стреляли, с ней пообщался SHOT.
Разбитое оконное стекло и похожий на пулю предмет между рамами. Видео © SHOT
Лилия вернулась домой утром и увидела разбитое стекло с характерной «паутинкой» трещин. При осмотре оконного проёма она нашла предмет, похожий на пулю. Девушка исключает случайное попадание камня на такой высоте.
Она предполагает, что выстрел был произведён из расположенной поблизости девятиэтажки, причём, вероятнее всего, из винтовки. К счастью, в момент инцидента в помещении никого не было. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
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