«Это не лечение, а издевательство»: На Урале онкобольных отправили на химиотерапию за 60 км от дома

В Свердловской области онкобольные из посёлка Арти оказались в непростой ситуации. Чтобы пройти курс химиотерапии, им нужно добираться до Красноуфимска — это 60 км в одну сторону. Как пишет E1.ru, тем, у кого нет своей машины, приходится вставать в пять утра, чтобы успеть на автобус.

«Представьте состояние больного, который едет час до вокзала, садится на рейсовый автобус в 06:20 утра, добирается до больницы, сидит в очереди. Ему ставят капельницы с тяжелым лекарством, после которого кружится голова, тошнит, а потом пациента отправляют домой», — негодует одна из местных жительниц.

Близкие онкобольных выразили возмущение условиями лечения: по их словам, вынужденные поездки на общественном транспорте после сеансов химиотерапии недопустимы и крайне тяжелы для пациентов. В свою очередь, администрация Красноуфимской больницы подчеркнула, что в их Центре амбулаторной онкологической помощи созданы все условия: штат укомплектован врачами, а кабинеты оснащены современным оборудованием для качественной диагностики и терапии.

Ранее научный руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что около 20 пациентов с меланомой смогут получить персональные противораковые вакцины в течение полутора-трёх месяцев, причём генетические данные первых 10 человек уже обработаны и синтез проведён. Первый препарат был введён 1 апреля 60-летнему мужчине из Курской области, и теперь вакцины ожидают ещё порядка 20 пациентов.