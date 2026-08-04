Риелтор раскрыла, зачем Лазарев приобрёл квартиру в США за миллион долларов

Певец Сергей Лазарев стал владельцем апартаментов в элитном комплексе The Floridian Condo на побережье Майами-Бич. Стоимость приобретённой квартиры составила около миллиона долларов.

Риелтор Юлия Юсова объяснила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что цена за недвижимость площадью 106 квадратных метров в современном комплексе с бассейном, тренажёрным залом, парковкой и причалом для яхт выглядит вполне рыночной. Для Майами-Бич это скорее нижняя граница стоимости подобных объектов, особенно если комплекс расположен на первой линии воды.

По словам эксперта, многие состоятельные россияне выбирают Майами из-за климата, возможности жить у океана круглый год, развитой инфраструктуры и высокого уровня сервиса. Кроме того, город давно стал международным — здесь недвижимость покупают не только американцы, но и инвесторы из Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Юсова предположила, что Лазарев приобрёл квартиру для личного проживания, отдыха или долгосрочного сохранения капитала. При этом она напомнила, что зарубежная недвижимость требует учёта ежегодных налогов, расходов на содержание, страхование и обслуживание. В качественном комплексе и хорошей локации такой актив, как правило, сохраняет ценность значительно лучше многих других вложений.

Ранее стало известно, что Сергей Лазарев купил квартиру в Майами за $1 млн. В квартире находятся две спальни, две ванные комнаты, гостиная с кухней и балкон с видом на залив Бискейн. Продавцами жилья названы Вики и Кейт Джорданы.