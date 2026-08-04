ПВО сбила четыре беспилотника на подлёте к Москве

Система противовоздушной обороны уничтожила четыре беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, после падения обломков на местах работают специалисты экстренных служб.

«Силы ПВО Минобороны сбили четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в телеграм-канале.

Ранее Life.ru писал, что в Московской области объявили беспилотную опасность. Также власти предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.