Дачник откопал авиабомбу на глубине полутора метров в огороде под Оренбургом
Авиабомба. Обложка © МАКС / МВД «Оренбургское»
Житель Оренбурга во время земляных работ на собственном участке наткнулся на авиационную бомбу. Опасную находку обнаружили в садовом некоммерческом товариществе «Вишнёвый сад», сообщили в УМВД по региону.
Боеприпас лежал на глубине полутора метров. Прибывшие полицейские установили, что снаряд не имеет маркировки и покрыт следами коррозии.
Сейчас место обнаружения охраняется сотрудниками правоохранительных органов. Решение об уничтожении бомбы будет принято в установленном порядке.
Life.ru рассказывал, как в мае фугасную авиабомбу времён Великой Отечественной войны обезвредили на стройплощадке в Санкт-Петербурге. Рабочие нашли взрывоопасный объект при рытье котлована под жилой комплекс на Полюстровском проспекте. Из-за близости жилых домов на место оперативно вызвали пиротехников Невского спасательного центра МЧС. Специалисты обследовали находку и опознали в ней авиабомбу с маркировкой ФАБ-250.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.