Дачник откопал авиабомбу на глубине полутора метров в огороде под Оренбургом

Житель Оренбурга во время земляных работ на собственном участке наткнулся на авиационную бомбу. Опасную находку обнаружили в садовом некоммерческом товариществе «Вишнёвый сад», сообщили в УМВД по региону.

Боеприпас лежал на глубине полутора метров. Прибывшие полицейские установили, что снаряд не имеет маркировки и покрыт следами коррозии.

Сейчас место обнаружения охраняется сотрудниками правоохранительных органов. Решение об уничтожении бомбы будет принято в установленном порядке.

Life.ru рассказывал, как в мае фугасную авиабомбу времён Великой Отечественной войны обезвредили на стройплощадке в Санкт-Петербурге. Рабочие нашли взрывоопасный объект при рытье котлована под жилой комплекс на Полюстровском проспекте. Из-за близости жилых домов на место оперативно вызвали пиротехников Невского спасательного центра МЧС. Специалисты обследовали находку и опознали в ней авиабомбу с маркировкой ФАБ-250.