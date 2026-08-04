В Югре теплоход с 28 пассажирами сел на мель

В Ханты-Мансийском автономном округе теплоход «Заря» с 28 пассажирами сняли с мели, и судно снова отправилось по своему маршруту. Об этом рассказали в телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры.

По имеющейся информации, чрезвычайное происшествие обошлось без последствий для находившихся на борту — ни пассажиры, ни команда не обратились за медицинской помощью. Техническая часть инцидента также ограничилась внешним воздействием: целостность судового корпуса была полностью сохранена.

«Заря» следовала из Ханты-Мансийска в посёлок Кондинское, когда села на мель. На помощь к застрявшему судну направили теплоход «Линда-2».

«Силами экипажей проведены необходимые маневры, судно «Заря» перемещено на судовой ход», — говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, после того как теплоход осмотрели, он продолжил движение по прежнему маршруту. Сотрудники ведомства, курирующей транспортную сферу, на данный момент продолжают изучать обстоятельства дела с точки зрения того, насколько строго соблюдались правила, гарантирующие безаварийную работу речного флота.

А ранее в Октябрьском районе Югры на реке Обь перевернулась лодка с восемью пассажирами. По предварительным данным, на борту маломерного судна было восемь человек, а следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на водном транспорте.