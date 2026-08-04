После трагедии в Геленджике, где в результате атаки дронов погибли люди, депутат Госдумы Андрей Колесник заявил о необходимости уничтожать пусковые площадки украинских беспилотников. В беседе с «Абзацем» он подчеркнул, что дипломатические попытки урегулировать ситуацию не приносят результата и лишь ослабляют позиции России.

По мнению парламентария, для сокращения атак по российской территории нужно увеличить количество спецслужб, занимающихся выявлением подвижных платформ для запуска дронов, включая морские и воздушные. Также необходима эшелонированная система ПВО, которая сможет поражать беспилотники на всех уровнях. Колесник призвал «уничтожать гадину в её логове» — там, откуда ведётся запуск.

Депутат также высказался за жёсткие меры против западных стран, поставляющих оружие Киеву. Он считает, что переговоры только расслабляют противника, а европейские страны, наращивая военный потенциал, сами создают угрозы для собственной безопасности. Колесник предупредил, что без решительных действий потери российских военных могут значительно возрасти. По его словам, Европа должна понять, что не находится в безопасности благодаря своим действиям.