Российские войска нанесли удары по логистике ВСУ и местам производства БПЛА

За минувшие сутки российские войска поразили объекты транспортной, энергетической и логистической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также места производства и хранения ударных беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ. Поражены объекты в 148 районах, включая пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.

В ведомстве подчеркнули, что все назначенные цели были успешно поражены.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по объектам в Одесской области, которые использовались в интересах украинской армии. Атака была проведена вечером 3 августа с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников.