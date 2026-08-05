Учились под конкретные вакансии: более 150 выпускников колледжей вышли на производство

Более 150 выпускников колледжей получили дипломы и начали работать на предприятиях нефтедобычи, нефтепереработки и энергетики. Это первый массовый выпуск специалистов, которых готовили по учебным программам, разработанным под конкретные производственные задачи.

Обучение проходило в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который работает с 2022 года. Программы обучения создавались при участии «Газпром нефти». Студенты получают не только теоретическую подготовку, но и практический опыт на предприятиях. Учебные планы колледжи составляют вместе с работодателями, чтобы выпускникам после получения диплома не приходилось заново осваивать профессию с нуля.

В Омском промышленно-экономическом колледже подготовили операторов технологических установок. Они прошли ускоренную годичную программу, в которую вошли профильные дисциплины и знакомство с реальными процессами нефтеперерабатывающего производства. Ещё 50 электромонтёров окончили Многопрофильный колледж Югорского государственного университета. В Тюменской области дипломы получили 87 человек — электромонтёры, а также машинисты технологических насосов и компрессоров.