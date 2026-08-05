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5 августа, 06:30

Учились под конкретные вакансии: более 150 выпускников колледжей вышли на производство

Более 150 выпускников колледжей начали работу на промышленных предприятиях

Обложка © Пресс-служба организаторов проекта «Профессионалитет»

Обложка © Пресс-служба организаторов проекта «Профессионалитет»

Более 150 выпускников колледжей получили дипломы и начали работать на предприятиях нефтедобычи, нефтепереработки и энергетики. Это первый массовый выпуск специалистов, которых готовили по учебным программам, разработанным под конкретные производственные задачи.

Государство и бизнес наращивают сотрудничество в сфере профессионального образования
Государство и бизнес наращивают сотрудничество в сфере профессионального образования

Обучение проходило в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который работает с 2022 года. Программы обучения создавались при участии «Газпром нефти». Студенты получают не только теоретическую подготовку, но и практический опыт на предприятиях. Учебные планы колледжи составляют вместе с работодателями, чтобы выпускникам после получения диплома не приходилось заново осваивать профессию с нуля.

В Омском промышленно-экономическом колледже подготовили операторов технологических установок. Они прошли ускоренную годичную программу, в которую вошли профильные дисциплины и знакомство с реальными процессами нефтеперерабатывающего производства. Ещё 50 электромонтёров окончили Многопрофильный колледж Югорского государственного университета. В Тюменской области дипломы получили 87 человек — электромонтёры, а также машинисты технологических насосов и компрессоров.

Выпускники омских колледжей получат работу в нефтяной компании
Выпускники омских колледжей получат работу в нефтяной компании

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Алексей Берковиц
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