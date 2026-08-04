Глава Минобороны Германии Борис Писториус невольно рассекретил данные о поставках Украине новейших самоходных артиллерийских установок RCH-155. Как пишет Bild, до этого момента Берлин официально не подтверждал передачу этих систем, ограничиваясь лишь информацией об обучении украинских военных.

Однако во время визита на завод KNDS министр проговорился, что первая такая гаубица была отправлена Киеву ещё два года назад.

«Там, где вы сейчас стоите, стояла года два назад первая колёсная гаубица, которая отправилась на Украину», — сказал Писториус.

RCH-155 — это высокотехнологичная установка, способная вести огонь прямо в движении со скорострельностью до 9 выстрелов в минуту.

Ранее немецкие издания сообщили со ссылкой на источники в ХДС, что в партии почти не осталось веры в будущее Фридриха Мерца на посту канцлера, и процесс его отстранения уже запущен, хотя конкретные сценарии пока не обсуждаются, чтобы не портить отпуск. Один из вариантов — три земельных премьера от ХДС могут напрямую предложить Мерцу уйти, а наиболее вероятным преемником назван глава Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст.