В Ингушетии волонтёр едва не погиб в реке во время поисков пропавшего мужчины

Во время поисков пропавшего Бекхана Аушева в Ингушетии один из волонтёров едва не погиб в реке Асса. Об этом пишет Mash Gor.

Волонтёр чуть не погиб во время поисков пропавшего в Ингушетии мужчины. Видео © Telegram/ Mash Gor

Мужчину ищут уже около двух недель. К операции подключились спасатели и добровольцы, которые обследовали примерно 90 километров русла. В поисках задействованы более 200 человек.

Опасный момент произошёл во время работы в воде: одного из участников из-за сильного течения сбило с ног и начало уносить. В последний момент он смог схватиться за верёвку.

Остальные поисковики помогли мужчине выбраться из реки. Само обследование осложняют холодная вода, глубина и быстрое течение. Бекхан Аушев пропал 21 июля на реке Асса. Поиски продолжаются с участием добровольцев и спасателей из разных регионов.

Ранее Life.ru писал, что в Черногории после концерта «Мумий Тролля» пропал 21-летний россиянин. После этого он перестал выходить на связь и не связывался с родственниками.