Российские войска нанесли серию мощных ударов по городу-крепости в ДНР

Российские войска нанесли серию мощных ударов по городу-крепости Краматорску в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«В Краматорске была серия мощных прилетов», — говорится в публикации.

По данным источника, также были поражены инфраструктурные объекты в соседнем Славянске.

До этого «Военная хроника» сообщила о приближении российских войск к стратегически важным городам Донбасса. По данным издания, ближе всего к линии фронта находится Дружковка — расстояние до неё оценивается примерно в 5,1 км.