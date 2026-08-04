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4 августа, 11:56

Российские войска нанесли серию мощных ударов по городу-крепости в ДНР

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Российские войска нанесли серию мощных ударов по городу-крепости Краматорску в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«В Краматорске была серия мощных прилетов», — говорится в публикации.

По данным источника, также были поражены инфраструктурные объекты в соседнем Славянске.

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До этого «Военная хроника» сообщила о приближении российских войск к стратегически важным городам Донбасса. По данным издания, ближе всего к линии фронта находится Дружковка — расстояние до неё оценивается примерно в 5,1 км.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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