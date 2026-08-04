Пятеро россиян вернулись к обычной жизни после пересадки рук
Готье: Пятеро россиян с донорскими руками занимаются спортом и живут активно
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Пять россиян полностью восстановились после трансплантации верхних конечностей, сообщил главный внештатный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье.
По его словам, специалисты начали развивать направление пересадки рук совместно с НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова. Все пациенты, которым провели такие операции, прошли полную реабилитацию.
«Мы начали практику трансплантации верхней конечности... Мы вместе с институтом ЦИТО работаем. Наши пять человек, которым мы выполнили трансплантацию конечностей, они полностью реабилитированы», — заявил Готье на пресс-конференции.
В пресс-службе НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова отметили, что у пациентов постепенно восстанавливаются функции рук. Они возвращаются к обычной жизни, а некоторые уже занимаются спортом.
Операции по пересадке верхних конечностей в России начали выполнять в 2025 году специалисты НМИЦ Шумакова и НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова.
Ранее Life.ru писал, что представители РПЦ выступили против пересадки мозга для продления жизни. Священник назвал эту затею опасным экспериментом, который противоречит самому смыслу человеческого существования.
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