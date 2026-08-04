Пятеро россиян вернулись к обычной жизни после пересадки рук

Пять россиян полностью восстановились после трансплантации верхних конечностей, сообщил главный внештатный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье.

По его словам, специалисты начали развивать направление пересадки рук совместно с НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова. Все пациенты, которым провели такие операции, прошли полную реабилитацию.

«Мы начали практику трансплантации верхней конечности... Мы вместе с институтом ЦИТО работаем. Наши пять человек, которым мы выполнили трансплантацию конечностей, они полностью реабилитированы», — заявил Готье на пресс-конференции.

В пресс-службе НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова отметили, что у пациентов постепенно восстанавливаются функции рук. Они возвращаются к обычной жизни, а некоторые уже занимаются спортом.

Операции по пересадке верхних конечностей в России начали выполнять в 2025 году специалисты НМИЦ Шумакова и НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова.

Ранее Life.ru писал, что представители РПЦ выступили против пересадки мозга для продления жизни. Священник назвал эту затею опасным экспериментом, который противоречит самому смыслу человеческого существования.