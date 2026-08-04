Поиски загадочно пропавшего в Черногории музыканта остановлены, его судьба неизвестна

В Черногории завершились поиски 21-летнего российского джазового музыканта Георгия С. Об этом пишет KP-Петербург.

Родные и знакомые характеризуют пропавшего как спокойного человека, не употребляющего алкоголь и не замеченного в проблемных компаниях. Его близкие обратили внимание на странные детали: паспорт остался дома, в соцсетях юноша не появлялся, а телефон не отвечал.

Со 2 августа к розыску подключились черногорские волонтёры, которые обследовали Будву, Бар и окрестности с использованием дронов и тепловизионного оборудования. Позже к операции присоединились полицейские и спасатели: были проверены медицинские учреждения, изучены записи камер наблюдения и создан координационный штаб. Отрабатывались разные гипотезы, включая версию о возможном влиянии сектантов, которую родственники сразу отвергли.

Сотрудники полиции установили, что музыкант мог отправиться в горный район возле Бара, где проложены пешеходные маршруты, в том числе к водопаду. По словам волонтёров, парня якобы видели посетители одного из местных кафе, что помогло сузить зону поисков. Спасатели допускали, что на сложном рельефе, особенно в тёмное время суток, человек легко мог оступиться и сорваться.

Днём 4 августа активная фаза поисков была прекращена. Отец пропавшего оповестил редакцию, что необходимость в освещении происшествия в СМИ отпала, но уточнять детали и сообщать, жив ли его сын, не стал. Мужчина сказал, что даст знать, если появится значительная информация.

Напомним, вечером 31 июля Георгий Соломатин направился из Бара в Будву, где должно было состояться выступление группы «Мумий Тролль». Последний раз камеры наблюдения засняли его в Баре перед поездкой — на нём были белая футболка, серые шорты, чёрные кеды и зелёная панама. К розыску подключились свыше тысячи добровольцев, которые осматривали территорию вдоль трассы между городами, посещают придорожные заведения и распространяют ориентировки.