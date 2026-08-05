Стало известно, сколько россиян спят голышом и сколько – только мечтают
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Каждый шестой россиянин спит без одежды
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Каждый шестой россиянин спит голышом, однако большинство всё же выбирает пижаму или домашнюю одежду. При этом на комфорт во сне влияет не только пижама, но и температура в спальне и даже наличие или отсутствие партнёра рядом. Об этом Life.ru сообщили эксперты бренда ORMATEK, которые провели опрос более 1200 россиян.
В чём спят россияне: главные выводы
- Каждый шестой россиянин (17%) предпочитает спать полностью без одежды.
- 22% спят в нижнем белье.
- Более 60% выбирают для ночного отдыха пижаму, ночную рубашку или шорты с футболкой (при этом 25% предпочитают засыпать в обычной домашней одежде).
- 5% признались, что меняют привычки в зависимости от температуры и обстоятельств в конкретную ночь.
Чаще всего одежду для сна выбирают по температуре в спальне (так ответили 50% опрошенных). Кроме того, 52% всегда переодеваются перед тем, как лечь спать, и только 5% часто засыпают в той же одежде, в которой проводили день. Для 22% респондентов также важно ощущение уюта и защищённости. Еще 20% опрошенных выбирают одежду в зависимости от присутствия рядом партнёра.
Треть россиян мечтают спать без одежды
Однако даже привычный аутфит для сна может причинять дискомфорт. Среди тех, кто ложится отдыхать в одежде, 32% сталкиваются с неудобством из-за резинок, швов или тесных вещей. Еще 25% отмечают, что одежда перекручивается во время сна, а 22% жалуются на жару. Среди любителей сна голышом 20% мёрзнут, а 7% не нравится прямой контакт кожи с постельным бельем.
При этом 27% хотели бы спать раздетыми, однако им мешают дети, родители или другие люди в доме. Еще 12% отказываются от такого варианта из-за холода, а 5% считают его негигиеничным.
Партнёры перенимают друг у друга «сонные» привычки
Около 60% пар либо спят без одежды вместе, либо вместе в одежде, что говорит о синхронизации привычек в отношениях. Только 2% респондентов сообщили, что разница в повадках иногда становится причиной споров или дискомфорта.
Помимо личных привычек, тех, кто привык спать голыми, вынуждает надеть одежду неприятное постельное белье. Так, 12% надевают вещи, если бельё плохо пропускает воздух и в нём становится жарко, а 7% делают это, если считают его несвежим.
«Температура тела и материал постельного белья напрямую влияют на то, комфортно ли человеку спать без одежды. Дышащие ткани — хлопок, сатин, лён — пропускают воздух и не дают перегреваться, поэтому кожа не потеет и не липнет к простыне. Синтетика, напротив, плохо регулирует температуру: в ней жарко и душно, из-за чего человек инстинктивно воспринимает одежду как барьер», — отмечают эксперты ORMATEK.
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